Zona Azul Digital já conta com mais de 8 mil motoristas cadastrados

O primeiro dia de funcionamento da Zona Azul Digital, nesta segunda-feira,15, registrou cerca de 8.352 usuários cadastrados nos aplicativos. A informação é da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Por meio do celular, os motoristas conseguem pagar para utilizar as mais de 11 mil vagas rotativas de estacionamento disponíveis na cidade. O pagamento pode ser realizado por meio de três opções: cartões de crédito e débito e boleto bancário.

No período inicial de 12 meses, ainda é possível escolher entre utilizar as cartelas de papel oferecidas pelos guardadores ou usar o serviço digital. No entanto, o pagamento pelo aplicativo isenta o motorista do custo com guardadores.

Três aplicativos estão disponíveis para download nas lojas virtuais (Apple Store e Google Play). Até o momento, já foram autorizadas para comercialização as empresas Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil Ltda (Serbet), Inova Soluções em Tecnologia e Gestão Ltda e On Tecnologia de Mobilidade Urbana Ltda.

