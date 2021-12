Zona Azul Digital começa a valer em Salvador a partir desta segunda

Começou a funcionar nesta segunda-feira, 15, a forma digital da zona azul em Salvador. Com o novo sistema, os motoristas podem administrar, pelo celular, o uso de uma das mais de 11 mil vagas rotativas disponíveis na cidade. Além disso, os condutores têm a opção de pagar o valor cobrado pelo estacionamento por meio dos cartões de crédito e débito e de boleto bancário.

No período inicial de 12 meses, ainda é possível escolher entre utilizar as cartelas de papel oferecidas pelos guardadores ou usar o serviço digital. No entanto, o pagamento pelo aplicativo isenta o motorista do custo com guardadores.

Três aplicativos estão disponíveis para download nas lojas virtuais (Apple Store e Google Play). Até o momento, já foram autorizadas para comercialização as empresas Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil Ltda (Serbet), Inova Soluções em Tecnologia e Gestão Ltda e On Tecnologia de Mobilidade Urbana Ltda.

Pagamento

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), ao adquirir o serviço, o condutor ganha uma tolerância de 15 minutos. Os créditos podem ser comprados com antecedência ou apenas no momento em que se for estacionar o veículo. O órgão também garante que não haverá alteração nos valores já cobrados.

Atualmente, a taxa de estacionamento é de R$ 3 por 2h, R$ 6 por 6h e R$ 9 por 12h. Em eventos, porém, a cobrança pode variar entre R$ 10 e R$ 20, dependendo da sinalização.

Pelo aplicativo, os créditos ativados e encerrados com saldo de horas podem ser reutilizados em outra ocasião, desde que a regra de uso seja a mesma. Por exemplo: se o crédito inicial for para 6h, o saldo de horas não poderá ser utilizado em locais com regra de 2h.

Fiscalização

Ainda segundo a Transalvador, não haverá alteração na fiscalização feita pelos agentes. O servidor da prefeitura terá um aplicativo próprio para acompanhar os veículos estacionados na zona azul.

Caso o carro parado numa destas áreas não esteja com a cartela física, o agente vai digitar a placa do veículo no aplicativo e verificar se ela está regular ou não no Zona Azul Digital.

Vagas especiais

Os motoristas de vagas especiais (idosos, pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, gestantes e lactantes) compram os créditos normalmente pelo aplicativo. Porém, nas vagas reservadas, além da ativação do crédito, continua sendo obrigatório manter no painel do veículo o cartão de credenciamento emitido pela Transalvador.

