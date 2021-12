Yet Go faz promoção em Salvador nesta sexta-feira

Um dos principais concorrentes do Uber, aplicativo para transporte particular, o Yet Go faz nesta sexta-feira, 27, uma promoção em Salvador para conquistar o mercado.

De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, para qualquer corrida nesta sexta dentro da cidade será cobrada tarifa única de apenas R$ 10.

“Não importa o valor que dê no aplicativo, o usuário vai pagar somente o valor de R$ 10 e pode usar o App quantas vezes quiser durante o dia”, informa a empresa.

A sexta-feira foi escolhida como o “Happy Day da Yet Go”. A promoção visa conquistar o mercado soteropolitano.

