Yalorixá Mãe Santinha morre aos 90 anos

Morreu na madrugada deste sábado, 16, Mãe Santinha, Yalorixá do Terreiro Ilê Asé Oyá, no bairro de Pirajá. Nascida Anísia da Rocha Pitta e Silva, ela teve insuficiência respiratória e estava internada desde o dia 6 de maio no Hospital Português, onde fazia tratamento contra câncer. A Yalorixá tinha 90 anos e deixou 10 filhos, entre eles, Alberto Pitta, presidente do bloco Cortejo Afro. O enterro vai ser às 16h, no cemitério Jardim da Saudade.

Em nota, o governador Rui Costa lamentou a morte de Mãe Santinha. "A cultura da Bahia perde um de seus símbolos e ícone de luta por igualdade", disse Rui Costa.

