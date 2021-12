Yacht Clube celebra posse de novo comodoro

O octogenário Yacht Clube da Bahia (YCB), na ladeira da Barra, apresenta nesta quinta-feira, 9, às 19h30, sua nova diretoria. Eleito comodoro pelo conselho deliberativo do clube, Marcelo Sacramento de Araújo, 51 anos, irá suceder Antônio Carlos da Rosa nos próximos dois anos.

A posse legal aconteceu no último dia 1º de julho, quando a mesa do conselho deliberativo empossou formalmente o comodoro e a nova diretoria.

Segundo a assessoria de comunicação do clube, hoje será a cerimônia de transmissão do timão e apresentação formal aos sócios e amigos do comodoro e da nova diretoria.

Sócio do clube desde 2002, Marcelo foi diretor social e idealizador do Rally Náutico da Bahia, que alçou o YCB à posição de referência nacional na modalidade de motonáutica.

Marcelo foi campeão em duas edições e vice-campeão em 2014. Ele é, ainda, praticante de caratê e foi o conselheiro mais votado da história do clube, com 546 votos, em 2014.

Com quatro mil sócios e 12 mil dependentes, o YCB é um dos clubes de Salvador que conseguiu driblar o efeito da infraestrutura de lazer oferecida pelo "boom imobiliário". Segundo Clara Lisboa, coordenadora de marketing do YCB, o clube não tem mais títulos à venda.

Infraestrutura

Conforme Clara, só existe uma possibilidade de adquirir o título. "O sócio pode vender o título ao preço que quiser, mas o comprador precisa pagar ao clube uma taxa de transferência e inscrição, que somadas totalizam R$ 20.950, além do valor da compra do título".

Cada sócio pode usufruir de academia, barbearia, berçário, massoterapia e estética, salão de jogos e de beleza, sauna, além de cursos de natação, hidroginástica, pilates, dança de salão, stand up paddle e barco à vela.

"Além disso, o Yacht Clube é uma instituição que nasceu para fomentar a prática dos esportes náuticos (vela, motonáutica e natação) com uma presença muito forte do stand up paddle. Nossa segunda missão é atender os associados nas atividades sociais, como festas, eventos, palestras e esportes terrestres", disse Clara Lisboa.

Para cumprir essa missão, segundo Clara Lisboa, o clube possui um estaleiro para todo tipo de embarcação, com aproximadamente 400 vagas, um salão de eventos e restaurantes.

Famosos

Ivete Sangalo, Gal Gosta, Bell Marques, Durval Lélys, Alexandre Peixe, Regina Casé e Tuca Fernandes estão entre os sócios do Yacht Clube.

O clube é, ainda, a única instituição autorizada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura a organizar campeonatos de pesca oceânica na Bahia, segundo a assessoria do YCB.

Em média, 150 pescadores e 30 equipes participam regularmente dos torneios capitaneados pelo Yacht, sempre nos meses de outubro e dezembro.

adblock ativo