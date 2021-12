Yacht Club adianta atrações para Réveillon

A virada do ano ainda está distante, mas o Yacht Clube da Bahia (Barra) já adiantou as atrações para o Réveillon 2015-2016. Em entrevista na manhã desta sexta-feira, 31, no restaurante Veleiro, o comodoro Marcelo Sacramento anunciou o lançamento da festa Noite em Portofino, tema que será comandado pelos cantores Daniel Boaventura e Alexandre Peixe.

A ideia, de acordo com a diretora social do clube, Fan Teixeira, é criar no espaço um Réveillon tão especial quanto o da comuna italiana de Portofino, que inspira o evento. "Será aberto a convidados e parentes de sócios", explica Fan Teixeira.

A iniciativa foi da nova gestão do espaço, sob a direção do comodoro Marcelo Sacramento, desde julho deste ano, que deseja voltar a realizar grandes eventos no Yacht Clube. Para isso, vem com a proposta de um grande Réveillon, para além da festa anual do clube.

O diferencial, de acordo com Sacramento, é que este será um evento múltiplo, com o axé de Alexandre Peixe e o romantismo internacional de Daniel Boaventura. "A gente entende que essa união é para agradar ao público", afirma o comodoro. "Em tempos de crise a gente tem que trabalhar mais", diz.

Para a festa serão disponibilizados 1.500 ingressos, à venda a partir da próxima segunda-feira, na secretaria do clube, na Barra. Até 31 de agosto, os valores serão de R$ 590 para sócios, R$ 690 para familiares e R$ 790, para convidados. Até dezembro, o preço passará para os valores de R$ 650 (sócios), R$ 760 (familiares) e R$ 870 (para convidados).

Quem dá o tom da contagem regressiva para a chegada de 2016 é o romântico Daniel Boaventura. Baiano e radicado em São Paulo, ele conta que essa é sua primeira vez comandando uma festa de Ano Novo. "Eu sempre quis experimentar um Réveillon no Yacht", confessa.

Desafio

"Vai ser um desafio", brinca. "Como eu vou fazer um Réveillon na Bahia cantando Frank Sinatra?". No repertório, além das já conhecidas canções internacionais interpretadas por Boaventura, o cantor e ator vai entrar no clima do evento e apresentar músicas em italiano.

Depois da contagem regressiva, quem assume os primeiros momentos de 2016 é o cantor Alexandre Peixe. Sócio do Yacht clube e frequentador das festas de Ano Novo do espaço, o músico vai animar a noite com repertório de axé, já entrando no clima do Carnaval. "É o meu terceiro Réveillon do Yacht", conta.

