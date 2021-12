Workshop sobre marketing digital é realizado em Feira de Santana

A cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) irá receber um workshop no dia 30 de janeiro, das 17h às 21h30. Itilutado de Marketing sem Limites, as palestras possuem foco em marketing digital, mídias sociais e novos mercados. O evento será realizado no Hotel Ibis.

O workshop, que será ministrado pela professora Msc. Priscyla Caldas, vai abordar os principais conceitos do marketing, com foco na definição de estratégias e na criação de valor para as empresas.

O evento busca atender aos anseios de profissionais, empreendedores e estudantes interessados em temas relacionados às áreas de Gestão, Marketing e Mídias Sociais. O intuito é mostrar ações táticas de gerenciamento e promoção através do Marketing Digital e das Mídias Sociais, possibilitando uma integração e ampliação da rede de relacionamento e de novos negócios entre os participantes.

Os interessados podem se inscrever através do site.

