Workshop gratuito capacita empreendedores em marketing digital

O workshop de capacitação para empreendedores em marketing digital, 'Impulsione com Facebook', acontece em Salvador nos dias 22, na faculdade Unopar Iguatemi, às 15h e 19h, e 30 de outubro, na Unime Lauro de Freitas, às 19h. O evento é gratuito e os interessados podem se inscrever através dos sites disponibilizados pelas instituições (Unopar e Unime).

O workshop ensinará para micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e amantes do mundo digital, o uso correto das ferramentas do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business. No evento também acontecerão palestras sobre empreendedorismo e marketing digital.

Além da Bahia, o workshop é realizado em outros seis estados Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Pará, e o Distrito Federal.

