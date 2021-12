Workshop ensinará como lidar com pacientes com Alzheimer

O workshop gratuito "Estratégias para lidar com idosos com Alzheimer" acontece no dia 26 de outubro. O objetivo é esclarecer as principais dúvidas de quem cuida de uma pessoa com os sintomas da doença.

A diretora-presidente da clínica organizadora, Ruth Rocha, fala da importância de preparar emocionalmente os familiares para entender e apoiar o paciente. Ela ressalta que a doença tem percentual genético e, por isso, as pessoas que têm pais que desenvolveram o Alzheimer podem vir também a sofrer dessa doença.

As inscrições devem ser feitas através dos telefones: (71) 3042-7010 ou 3042-7007. O evento, que começa às 18h, será realizado pela CuidarMais Saúde, empresa baiana de cuidadores de idosos. O evento acontecerá no Centro de Treinamento da CuidarMais, no Shopping Paulo VI, Pituba.

A doença

Segundo dados do IBGE, no Brasil, a ocorrência da Doença de Alzheimer está em torno de 1,5 milhão de indivíduos, com uma incidência de cerca de 100 mil novos casos por ano. Em 2050, 30% da população brasileira estará acometida por Alzheimer, o que significa 65 milhões de portadores.

"Em sua fase inicial, o Alzheimer começa afetando a memória do idoso. Ele começa a esquecer de detalhes, lugares, nomes e fisionomia das pessoas. Na fase intermediária, o paciente pode ter agitação psicomotora, com horários de irritabilidade. Também começa a sentir medo de coisas diferentes da rotina, podendo haver delírios e alucinações", explica Ruth. Ela afirma que a terceira fase é ainda mais complicada, devido à finalização da doença, que atinge a parte motora e a deglutição. Segundo ela, o paciente precisa, em alguns momentos, de internação e intervenções cirúrgicas para se alimentar. Vai se acamando até chegar no processo de morte", explica Ruth.

adblock ativo