Wine Eventos Bahia é inaugurada em evento na Vila dos Namorados

A capital baiana recebeu nesta terça-feira, 14, a festa de lançamento do coquetel da Wine Eventos Bahia. A celebração, que contou com a participação de artistas, empresários, jornalistas, apreciadores de vinho e formadores de opinião, foi realizado no restaurante Oxe Uaia, localizado na Vila dos Namorados, na Pituba.

Para a embaixadora Débora Araújo, a marca chegou com o intuito de fazer a diferença em todo estado. “A Wine Bahia agora é uma realidade. O objetivo primordial é invadir os eventos da região com o melhor do nosso portfólio, rótulos exclusivos, preço diferenciado, entrega programada, frete gratuito, consultoria com profissionais especializados e cursos de capacitação”, disse.

Além disso, a empresa de vinho já mira objetivos a longo prazo do mercado baiano. De acordo com a sommelier, um ponto especializado na bebida será instalado na capital baiana. “O próximo passo em Salvador será a instalação de uma Adega Wine, local que será o ponto de encontro para degustação e fechamento de pedidos. Deve ser lançada no início do segundo semestre”, completou.

