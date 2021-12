Wesley Safadão é primeira atração confirmada do Salvador Fest

O Salvador Fest acaba de confirmar a primeira atração da festa. Trata-se do cantor Wesley Safadão.

A festa vai acontecer dia 24 de setembro, no Parque de Exposições, em Salvador. O cantor ainda disse que, no início das vendas, o público terá direito ao "Lote Safadão", com preço promocional.

Os ingressos vão começar a ser vendidos no dia 5 de junho, mas a promoção do "Lote Safadão" só vai valer até o dia 17 de junho. As demais atrações, valores de ingressos e espaços do evento, vão ser divulgados em breve.

