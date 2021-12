Walter Pinheiro: "O aluno precisa chegar em uma escola atrativa"

Dar um "choque de gestão" na Secretaria de Educação da Bahia (SEC) foi o desafio dado pelo governador Rui Costa ao nomear, no dia 22 de abril de 2016, o titular da pasta, Walter Pinheiro. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Pinheiro relata o que já realizou nestes quase 14 meses no comando da SEC e quais iniciativas está implementando no momento para superar o que chamou de "gargalos". Walter Pinheiro também antecipa nesta entrevista qual o legado que planeja deixar até dezembro, quando pretende deixar a pasta para retornar ao Senado Federal, onde está licenciado do mandato desde que assumiu a pasta estadual.

Quais os principais problemas que enfrentou ao assumir a secretaria?

Minha primeira missão era arrumar a casa. Para ter uma ideia, nós tínhamos, por exemplo, 140 contratos. Reduzimos bastante este número. Quando assumi o cargo, tínhamos um gasto mensal de R$ 58 milhões com terceirização. Já estou em R$ 35 milhões, e a meta é chegar em R$ 28 milhões, o que significa redução de R$ 30 milhões por mês. Queremos atingir este patamar até dezembro.

Espero poder entregar isso a ele até dezembro de 2017 e cumprir a minha tarefa na Educação. Então, voltarei para meu lugar no Senado Espero poder entregar isso a ele até dezembro de 2017 e cumprir a minha tarefa na Educação. Então, voltarei para meu lugar no Senado

Como será utilizado o dinheiro economizado?

Não vamos apenas reduzir por reduzir. O objetivo não é apenas eliminar o desperdício, mas conseguir qualificar o investimento. Meu compromisso com o governador é que esse dinheiro retorne para duas frentes importantes. A primeira é a reformulação estrutural, como reformar escolas e levar internet banda larga. A segunda é voltada para o eixo pedagógico. Até dezembro, queremos ter coordenação pedagógica com produção de conteúdo, avaliação e a presença do profissional em todas as escolas.

Estes recursos custearão tudo ou será preciso que o estado aumente a arrecadação?

Não vamos aumentar impostos. Não tem dinheiro novo. Utilizaremos apenas os recursos que temos na Educação, e também que estejam disponíveis em órgãos da esfera federal para tentar juntar os esforços. Tenho conversado, por exemplo, com o MCTIC [Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações] e com o MEC [Ministério da Educação] para envolvê-los em iniciativas. A ideia é buscar uma escala para reduzir meus custos, ao mesmo tempo em que consigamos aplicar uma educação de qualidade na Bahia para todos os baianos.

Quando assumi o cargo, tínhamos um gasto mensal de R$ 58 milhões com terceirização. Já estou em R$ 35 milhões, e a meta é chegar em R$ 28 milhões Quando assumi o cargo, tínhamos um gasto mensal de R$ 58 milhões com terceirização. Já estou em R$ 35 milhões, e a meta é chegar em R$ 28 milhões

Qual é o plano para colocar essa educação de qualidade em prática?

Precisamos melhorar o ambiente escolar para que o aluno possa chegar em uma escola mais atrativa, que lhe prepare para o futuro. Portanto, o desafio de chegar ainda em 2018 com todas as escolas com banda larga, com conteúdo, com coordenação pedagógica. Costumo sempre usar a frase que é a seguinte: a escola funciona. O que não funciona no Brasil é a educação. Se a escola não funcionasse, ela não abriria todos os dias. Portanto, precisamos melhorar essa educação para fazer dos nossos centros de ensino, escolas do futuro.

Muitas escolas do interior do estado não têm acesso à internet. Mesmo em Salvador, há escolas com internet com velocidade muito baixa. Como será este plano de levar internet de qualidade?

Fizemos uma reformulação profunda nas escolas da região metropolitana de Salvador. São quase 250 unidades com banda larga. Com o SGDC [Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégias] podemos chegar em 320 pontos com internet de 15 mega. Outra alteração que estou fazendo é " mudar a antena", uma brincadeira para todo mundo entender. Ou seja: funcionava com uma banda que chamamos de KU, vou mudar agora para banda KA, e aí vou transformar o que era um ponto de chegada de conteúdo e agora vai chegar também a internet. Com essas mudanças em prática, puxando fibra, integrando com rádio, esperamos que até dezembro de 2018 todos os nossos 2,1 mil prédios tenham internet de qualidade. Será vital para que os nossos estudantes tenham boas condições para se desenvolver. Obviamente, também será estratégico para a capacitação.

O menino que está no ensino fundamental ou na educação infantil, se ele não receber uma boa educação, chega ao ensino médio sem uma boa base O menino que está no ensino fundamental ou na educação infantil, se ele não receber uma boa educação, chega ao ensino médio sem uma boa base

O senhor já comentou que um dos grandes gargalos é a formação dos professores. Como superar isso?

A chegada da internet de qualidade por todo o estado possibilitará a capacitação de professores no local onde estão atuando junto aos estudantes. Nós começamos a trabalhar este ano, de forma mais intensa, a chamada ação colaborativa do estado com os municípios. O menino que está no ensino fundamental ou na educação infantil, se ele não receber uma boa educação, chega ao ensino médio sem uma boa base. Portanto, nós abrimos parceria agora com quase 390 municípios, buscando ajudar na formação desses professores para a gente melhorar, cada vez mais, a qualidade no ensino infantil e na educação fundamental. Acreditamos que isto dará melhores condições para os estudantes da Bahia. Esse é o principal gargalo que encontramos e que foi um desafio pautado pelo governador Rui Costa. Espero poder entregar isso a ele até dezembro de 2017 e cumprir a minha tarefa na Educação. Então, voltarei para meu lugar no Senado para continuar o processo.

Além do ensino regular, há planos também para o ensino técnico?

Nós estamos fazendo educação profissional em parceria com o sistema S, levando diversos laboratórios virtuais, aumentando a oferta de cursos profissionalizantes para pequenas cidades – que é uma coisa que até então não tínhamos no estado. Por meio do Pronatec [Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego] nós vamos ofertar capacitações em diversas áreas, como agroecologia, programação de computador e também para a alta tecnologia. Vamos levar tudo isso também para o interior do estado. Além do ensinamento de situações voltadas propriamente para o campo, queremos, ainda, oportunizar a estes jovens que vivem no interior uma vocação profissional na área do desenvolvimento tecnológico.

adblock ativo