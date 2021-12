Wagner torna Hospital Espanhol bem de utilidade pública

O Hospital Espanhol foi transformado em bem de utilidade pública, de acordo com decreto 15.425 assinado pelo governador Jaques Wagner e publicado nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado. A medida também vale para o Centro Médico Manuel Antas Fraga, na Barra, que também pertence a Real Sociedade Espanhola de Beneficência. De acordo com entrevista de Wagner na rádio Metrópole, a intenção é evitar que a especulação imobiliária.

"Eu coloquei em utilidade público para preservar o imóvel. Ou alguém da área privada assume, ou alguém demonstra interesse em assumir, mas não é nossa intenção transformá-lo em hospital público, já que eu construi cinco hospitais. O fato é que a gente emprestou o dinheiro e ele não conseguiu se levantar, mas não vamos perder o Hospital Espanhol", explicou o governador.

Wagner lembrou do empréstimo de R$ 50 milhões fornecido pela Desenbahia e de R$ 88 milhões junto a Caixa Econômica Federal (CEF). "Para minha tristeza, apesar dessa contribuição, não deu certo. Ele é filantrópico, por obrigação tem que atender 60% de pacientes do SUS", disse o petista.

Com o decreto, o governo estadual tenta fazer com que a unidade de saúde volte a funcionar, já que a direção do hospital anunciou o fechamento da unidade. Conforme o texto do decreto, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) pode pedir a desapropriação dos imóveis para realizar atos administrativos e judiciais.

