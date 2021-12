O carro que foi filmado passando com uma pessoa atirando para cima durante os protestos que aconteceram em Salvador nesta quinta-feira, 20, foi confirmado como do governo, mas está sob investigação para ser identificado quem o utilizava, de acordo com declaração do governador Jaques Wagner em entrevista coletiva nesta sexta, 21.

Wagner informou que o caso será investigado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Essa será a mesma postura para outros supostos casos de abuso de autoridade.

O governador aproveitou para criticar os atos de vandalismo, em que bancos e órgãos públicos foram depredados. De acordo com ele, o grupo que cometeu esses atos estavam sem foco.

Wagner elogiou a onda de protestos, classificando de um "despertar para a democracia", mas pediu que os manifestantes de Salvador organizem uma pauta específica para dialogar com o governo.

Sobre o jogo do Brasil e Itália neste sábado, 22, o governador informou que vai se reunir com membros da SSP para discutir o esquema de segurança, que deve ser reforçado. Wagner frisou que o objetivo é de manter o diálogo com os manifestantes, mas garantindo o direito de ir e vir dos torcedores que vão para a Arena Fonte Nova.

Sobre a notícia que circula na mídia de que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) cogita a possibilidade de suspender a Copa das Confederações, Wagner disse que esteve com representantes da entidade nesta quinta, durante o jogo do Uruguai e Nigéria, e que essa possibilidade não chegou a ser levantada.

Veja o vídeo

Da Redação, com informações de Franco Adailton Wagner diz que vai investigar caso de atirador

adblock ativo