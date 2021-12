Wagner decreta luto oficial pela morte de Ubiratan

O governador Jaques Wagner decretou luto oficial de três dias na Bahia, a partir desta quinta-feira, 3, pela morte do professor e historiador Ubiratan Castro, de 64 anos, que faleceu nesta manhã depois de uma piora no estado de saúde devido a uma infecção que se agravou nos últimos dias.

Ubiratan, que era diretor da Fundação Pedro Calmon (FPC), ligada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, estava internado na UTI do Hospital Espanhol desde outubro por conta de uma insuficiência renal.

"Salvador e toda a Bahia perdem uma figura de grande importância para a cultura nacional. Ele nos deixa um legado inestimável de trabalho, dedicação e valorização da cultura baiana", disse o governador em nota de pesar pela morte de Ubiratan.

O corpo do professor e historiador está sendo velado desde às 14 horas desta quinta, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. O sepultamento está marcado para esta sexta, 4, às 10h, no Cemitério Jardim da Saudade.

adblock ativo