Wagner autoriza obras de requalificação da orla

O governador Jaques Wagner autorizou nesta terça-feira,4, as novas obras de requalificação da orla de Salvador, no trecho que vai do Quartel de Amaralina ao Jardim de Aláh. Em solenidade, no Jardim dos Namorados, Wagner assinou a ordem de serviço para o início da segunda etapa das obras.

Serão investidos R$ 6,8 milhões na requalificação de cerca de 2,5 quilômetros, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Lúcio Machado.

Estruturas degradadas localizadas ao longo do caminho e na praia serão removidas. Todo o trecho vai contar com ciclovia, calçadão e acessibilidade garantida. Serão instaladas também rampas de acesso à praia, na Pituba. A ponte do Rio Camurujipe, sentido centro, será ampliada e ganhará uma nova faixa para veículos e calçada para pedestres.

A requalificação da orla atlântica foi iniciada em 2012 com a recuperação da passarela do Costa Azul, cujos serviços estão em andamento. Os recursos são de um convênio entre a Secretaria Estadual do Turismo e o Ministério do Turismo.

