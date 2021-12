O governador Jaques Wagner andou no metrô de Salvador em uma viagem teste na manhã desta quinta-feira, 5. O equipamento será inaugurado no próximo dia 11. Essa é a primeira vez que ele anda no metrô.

Wagner e os secretários estaduais participam de uma apresentação do equipamento para a imprensa. Durante o evento, a comitiva circulou entre a estação do Acesso Norte até a do Campo da Pólvora.

O trajeto foi tranquilo e sem intercorrências. O equipamento está climatizado e com aparência de novo, apesar dos trens terem sido entregues há um ano e meio. Para inauguração, o metrô passou por manutenção.

Não houve paradas durante a viagem feita pela comitiva de Wagner.

"É uma alegria muito grande, uma sensação de dever cumprido ver o metrô, que assumimos em maio passado, em operação quase um ano depois. A partir de agora, vamos entrar nesse processo de operação assistida. A população, que ainda não tem o hábito de usar esse meio de transporte, vai se acostumar com o tempo. Os funcionários e operadores também, o dia-a-dia é sempre diferente da operação assistida", disse Wagner.

Veja como foi o trajeto percorrido pela reportagem de A TARDE:

Da Redação, com informações de Luana Almeida Wagner anda de metrô em viagem teste antes de inauguração



Operação assistida

Quando for inaugurado, no próximo dia 11, o metrô vai operar por um trecho de 7,3 km entre a Lapa e Retiro, com paradas em Brotas, Campo da Pólvora e Acesso Norte. Quatro trens com quatro carros cada um vão circular.

Durante a operação assistida, o metrô vai funcionar de segunda a sexta em horários específicos (veja abaixo). Nessa fase, que segue até 15 de setembro, a capacidade máxima de passageiros por trem é de 200 passageiros sentados e 800 em pé. O intervalo previsto para a saída de trens é de 10 minutos.

<GALERIA ID=19241/>





adblock ativo