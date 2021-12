Vovô do Ilê é o padrinho da 14ª Parada LGBT da Bahia

O Grupo Gay da Bahia (GGB) anunciou neste domingo, 23, o nome do padrinho da 14ª Parada LGBT da Bahia que acontece em Salvador, com o tema "Respeito por Direito", no dia 13 de setembro. Antônio Carlos do Santos, o Vovô do Ilê, foi escolhido e aceitou o convite. Além disso, ele ainda apadrinha a IV Semana da Diversidade.

Em entrevista ao Jornal MASSA!, Vovô, que é presidente do Ilê Aiyê, contou como é participar da ação e falou sobre sua importância. "É muito gratificante participar de um evento desse. Criamos o ilê Aiyê para lutar contra qualquer forma de discriminação. Por isso para nós é o reconhecimento da nossa luta. Temos muitos associados homossexuais e nunca tivemos nenhum problema em aceitar as escolhas das pessoas", disse.

Marcelo Cerqueira, presidente do GGB, explicou ao Portal A TARDE que a escolha tem a ver com o que Vovô representa. Segundo ele, Vovô é umas das principais lideranças do movimento cultural de promoção da igualdade e isso condiz com a proposta do evento.

As cantoras Ivete Sangalo, Preta Gil e Daniela Mercury, assim como o músico Gerônimo, a jornalista Rita Batista e a senadora Marta Suplicy foram alguns dos padrinhos das edições anteriores da Parada LGBT da Bahia.

adblock ativo