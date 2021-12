Vovô do Ilê e José Medrado são homenageados na Parada Gay

A 14ª Parada Gay da Bahia iniciou com premiações e homenagens na manhã deste domingo em solenidade realizada no foyer do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador. Vovô do Ilê e o líder espírita e apresentador José Medrado foram os homenageados deste ano, que teve como tema "Respeito por direito!".

O presidente e fundador do bloco afro Ilê Aiyê falou que recebeu a homenagem com alegria. "Fiquei muito feliz com o convite. Algumas pessoas que me conhecem receberam a notícia de uma forma negativa e até com zombarias, mas outros receberam de forma positiva. O posicionamento do Ilê é de combate a qualquer tipo de discriminação", disse.

Já Medrado ressaltou a importância do amor e se sentiu honrado em receber o Troféu do Grupo Gay da Bahia (GGB). "Gostaria de parabenizar Marcelo por carregar essa bandeira tão dificil, mas tão necessária para a plenitude do respeito", afirmou.



Sobre os escolhidos, o presidente do GGB Marcelo Cerqueira disse que o objetivo era inovar. "A ideia foi trazer personalidades que fossem representantes do povo, porque são pessoas que falam pelas massas", contou.

Além dos homenageados, estiveram presentes na cerimônia, Olívia Santana, secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), Jorge Portugal, secretário de Cultura do Estado, e Diogo Medrado, presidente da Bahiatursa.

Na solenidade, a Beata Angélica, Adida de Educação e Cultura do Consulado Geral dos Estados Unidos (EUA) no Rio de Janeiro, recebeu o troféu de Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT, em nome do país norte-americano.

O evento continua com a abertura oficial do cortejo dos trios que começa às 15h30, com a execução do hino nacional a coroação dos padrinhos, discurso de autoridades e apresentação do Coletivo Crokant, no trio oficial do GGB.



