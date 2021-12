"Vou deixar até R$ 3 bilhões em caixa para meu sucessor", diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) disse que a estimativa é de deixar um caixa entre R$ 2,3 bilhões e R$ 3 bilhões em operações, já contratadas atualmente, para o sucessor. Embora assegure o aporte, Neto disse que os cofres do municipio deixaram de arrecadar R$ 300 milhões, por causa da pandemia de Covid-19.

“Uma coisa eu garanto: vou deixar a prefeitura com dinheiro em caixa para o meu sucessor. Não só de operações que nós contratamos, mas também das operações de crédito internacional, nós teremos entre R$ 2,3 bilhões e R$ 3 bilhões que vamos deixar contratados”, afirma.

Neto diz que os gastos da prefeitura estão em dia. “Nós tivemos uma frustração de arrecadação nesse período de pandemia que já é maior que R$ 300 milhões. A nossa sorte é que nós chegamos com dinheiro em caixa e pudemos fazer frente a essa frustração de arrecadação e, é claro, também para todas as despesas necessárias por esse período da pandemia. Despesas com saúde, com ação social, tudo o que vocês acompanharam que a prefeitura fez e continua fazendo”, reiterou o prefeito.

adblock ativo