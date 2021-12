Voto provisório acelera decisões judiciais na Bahia

Políticas de modernização vêm apresentando resultados significativos para o Poder Judiciário baiano. Desde que o voto provisório virtual foi implantado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), em abril de 2012, a agilidade no julgamento em segundo grau (fase recursal) cresceu 90%. Com ele os magistrados puderam antecipar o voto da sessão, disponibilizando-o internamente para os outros membros que compõem a turma julgadora do processo e assim acelerar as decisões judiciais.

"Antes os desembargadores só tinham acesso ao processo no dia da sessão. Hoje, eles tomam conhecimento com uma semana de antecedência, podendo julgar antecipadamente e expor seu voto a outros desembargadores envolvidos no julgamento", explica o secretário de Tecnologia da Informação e Modernização do TJ-BA, Rafael Cohim. Durante a sessão de julgamento, o Presidente do órgão julgador faz apenas a leitura dos votos antecipadamente, proferindo o julgamento. Depois da sessão, os votos ficam disponíveis para as partes envolvidas no processo.

A agilidade no julgamento dos processos foi o principal benefício da criação do voto provisório. Em dezembro do ano passado, o TJ-BA realizou 341 julgamentos em apenas uma sessão, com 350 processos incluídos na pauta. "Sem o voto provisório só era possível julgar 40 ou 50 processos por pauta em sessões que duravam até 4 horas. Há sessões hoje que duram cerca de 30 minutos, com muito mais processos", ressalta o secretário.

O voto provisório é um recurso disponibilizado dentro do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), desenvolvido pela empresa de tecnologia Softplan/Poligraph e implantado no TJ-BA em 2011. O SAJ foi criado como forma de facilitar a troca de informações e agilizar o trâmite processual por meio de diversos serviços oferecidos via internet, voltados para os advogados, cidadãos e funcionário da justiça.

"A criação do módulo do voto provisório veio logo depois da implantação do SAJ para atender às necessidades dos desembargadores que pediam uma ferramenta que os ajudassem a agilizar os julgamentos", conta Anderson Belens, gestor de projetos da unidade de justiça da Softplan.

O sistema da empresa, que atua em outros nove tribunais no País, foi inicialmente testado em São Paulo, mas ganhou proporção e melhorias no TJ-BA. "Graças as necessidades do TJ-BA e o interesse do órgão em aprimorar o sistema, pudemos expandir o programa para melhor oferecer os serviços", conta Belens.

O número de processos em trâmite no Brasil chega a 90 milhões, segundo pesquisa divulgada em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e é um dos fatores que mais congestionam o judiciário, além de retardar a resolução dos julgamentos em todo o País. Cerca de 3,5 milhões destes processos tramitam na justiça baiana atualmente.

Benefícios - Além de acelerar o julgamento, o voto provisório ajudou ainda a diminuir os habituais gastos com recursos materiais e mão-de-obra em processo físico em 70%. "O gasto com o consumo de papel diminui consideravelmente. Além de agilidade, o programa permitiu a realização de economia financeira e uma medida sustentável durante a execução dos processos", acrescenta Cohim.

O SAJ também reduziu o tempo de atendimento a advogados e partes em 80%. Para o advogado Fábio Periandro, Doutor e Mestre em Direito Público e professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Universidade Federal da Bahia (Ufba), a criação do voto provisório é importante e significativa, mas poderia oferecer muito mais. "A antecipação do voto ajuda mais no sentido de não se esperar mais tanto por uma decisão judicial, mas acredito que o serviço ainda pode ser aperfeiçoado e dar acesso também aos advogados para acompanhar o desenvolvimentos dos votos. Hoje já existe tecnologia para isso", acredita.

Atualmente, 70% da comarca de Salvador já opera de forma eletrônica. A implantação dos 30% restantes, segundo o secretário Rafael Cohim, será concluída até o fim deste semestre. No cenário atual, todas as varas criminais, de execução fiscal e especializadas de família já encontram-se virtualizadas.



A estratégia do TJ-BA é que em 2014, todo o estado da Bahia esteja inserido no projeto. A virtualização dos processos, segundo Cohim, representará uma movimentação de cerca de 1 milhão (média de processos distribuídos anualmente) de novos processos eletronicamente, ou seja, sem a utilização de papel.

Modernização - Ainda dentro das políticas de modernização, o TJ-BA lançou um aplicativo oficial para atender os usuários de smartphones e tablets e é pioneiro no serviço. O TJBA Mobile, lançado no início deste ano, permite fazer consultas de processos nos sistemas do Judiciário, como SAJ, o Sistema de Acompanhamento Integrado de Processos Judiciais (SAIPRO) e Processo Judicial digital (Projudi).

Uma nova versão será lançada nos próximos dias com o objetivo de contemplar maiores parâmetros de consulta processual, bem como consulta ao Diário da Justiça Eletrônico e acompanhamento por áudio das sessões de julgamento.

"Verificamos que o investimento em tecnologia promovido pelo TJ Bahia tem melhorado substancialmente a prestação jurisdicional, pois o cidadão vem tendo melhor acesso aos seus processos e principalmente mais celeridade nos julgamentos", conclui Cohim.

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) do TJBA, a inovação está disponível para download gratuito na Play Store, para usuários do sistema Android, e na App Store, para usuários do sistema iOS (iPad, iPhone e iPod).

