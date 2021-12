Voos em Salvador são cancelados por falta de abastecimento no País

O aeroporto de Salvador registrou oito voos cancelados neste sábado, 26, por conta da falta de abastecimento das aeronaves oriundas de outras cidades brasileiras, resultado da mobilização nacional dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel.

>> Confira a situação dos voos aqui

O aeroporto internacional de Salvador presta suporte a voos oriundos de outras cidades. Até o momento, 20 voos extras receberam apoio no fornecimento de combustível. Outros oito devem receber este suporte até as 20h.

"Em decorrência da medida de apoio, que visa assegurar as operações do país, a previsão de reserva de combustível do aeroporto passa a ser monitorada diariamente, conforme a demanda solicitada", ressalta a concessionária que administra o aeroporto.

Neste sábado, 16 voos chegaram em Salvador com atraso e 14 partiram da capital baiana após o horário previsto.

