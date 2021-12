Voo para Miami é cancelado e passageiros se revoltam no aeroporto de Salvador

Revolta e insatisfação. Esses eram os sentimentos dos passageiros do voo AA 980, da empresa American Airlines, que embarcariam às 9 horas deste domingo, 26, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, com destino a Miami (EUA).

O voo que faria o trecho Salvador/Recife/Miami atrasou mais de cinco horas. E o pior: até as 14h, ainda não havia previsão de quando os passageiros seriam embarcados. Sem querer se identificar, uma funcionária da empresa informou que não poderia dar informações e que a companhia aérea não se manifestaria sobre o assunto.

De acordo com relato dos passageiros, a aeronave não decolou por conta de problema mecânico. “Entramos no avião e duas horas depois informaram que apenas passageiros com destino a Recife embarcariam porque existia um problema no marcador de combustível. Saímos da aeronave e não nos deram uma satisfação”, relatou a contadora Maria Góes.

Os passageiros foram hospedados no Hotel Stella Maris e relocados para diversos voos que decolam para Miami a partir de Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Alguns embarcarão ainda nesta segunda-feira, 27, outros irão na terça, 28.

Segundo o presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, Saul Quadros, um dos passageiros, justificaram que a aeronave apresentou defeito e não houve condições de substituí-la.

