Voo direto entre Salvador e Miami é lançado; operação começa dia 29

Foi lançado nesta terça-feira, 17, o voo direto entre Salvador e a cidade de Miami, nos Estados Unidos, que entra em operação no dia 29 de abril. O evento aconteceu no Hotel Conrad de Miami, com a presença do subsecretário estadual do Turismo, Benedito Braga, e a diretora de marketing da Latam, Alexandra Garcia.

A conexão direta entre as duas cidades terá frequência semanal aos domingos. O primeiro voo sai de Miami no dia 29 e chega à capital baiana na madrugada do dia 30, período em que o voo de retorno deixa Salvador para aterrissar na cidade norte-americana às 10h30 do mesmo dia.

Segundo o governo do Estado, o voo Miami-Salvador amplia a malha aérea baiana e assegura a divulgação das zonas turísticas nas revistas de bordo da companhia Latam.

adblock ativo