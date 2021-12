Voo atrasa e causa tumulto em Aeroporto de Salvador

Um voo da linha aérea Avianca, com destino Salvador - Aracaju, com horário previsto para às 7h40 desta quinta-feira, 24, só embarcou quatro horas depois que o previsto no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador. Com a demora no embarque, segundo o passageiro Luís Barreto, houve bastante tumulto no local.

"Eles não deram informação sobre o que aconteceu. Ninguém explica nada. Gente que vinha de outros aviões da Avianca chegou passando mal, porque o ar-condicionado estava quebrado", relata Barreto.

A assessoria de imprensa da Avianca explicou ao A TARDE que o atraso no voo foi necessário por conta de procedimentos técnicos em Aracaju. Ainda segundo a empresa, o problema foi solucionado por uma equipe de manutenção e todos os passageiros embarcaram por volta das 11h, no entanto, não soube informar se haverá novos atrasos por conta deste tipo de manutenção.

