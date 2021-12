Vontade de ser Rapunzel gera lucro para quem vive dos fios

Márcio Wagner, 34, nunca teve outro ofício a não ser vender e comprar cabelos. O trabalho é herança da mãe, a comerciante Edna de Jesus, uma das pioneiras no setor de megahair no Orixás Center. "Adoro o meu trabalho! Viajo o Brasil todo, vou para São Paulo, Minas Gerais e todo o interior da Bahia, em busca de cabelo de qualidade para minhas clientes", conta o rapaz, que administra a loja Black & Whithe.

O trabalho é lucrativo. Uma cabeça completa, como os profissionais da área chamam, com direito ao cabelo escolhido e mão de obra para implantar os fios, não fica por menos de R$ 600, mas os preços variam a depender do tamanho e da qualidade do material.

Com a facilidade de trazer cabelos de outras cidades e até de importar a matéria-prima de outros países, como a Índia, principal fornecedor, as lojas se popularizaram.

O Orixás Center, por muito tempo conhecido como um local para aluguel de roupas e trajes finos, se tornou o templo do megahair em Salvador. "As pessoas vêm aqui mais em busca de cabelos do que de roupas. São 30 lojas que trabalham com megahair", explica Ana Cristina, funcionária da adminsitração do centro.

Elas gostam dos crespos - No mundo dos cabelos são os crespos naturais os mais valorizados. O preço de venda e compra depende muito do tamanho, peso e se já houve algum processo químico.

"Quanto mais natural, mais caro. O engraçado é que por muito tempo cabelo crespo, conhecido como duro, sempre foi alvo de risadas, mas para quem usa mega, esse é o tipo mais procurado e ainda o mais caro", explica a cabeleireira Cristina dos Santos, a Kiki.

Com o crescimento das vendas dos cabelos, houve também o surgimento de uma nova profissão: a "megahista", pessoa responsável em transformar o desejo em realidade. Não basta comprar o cabelo ideal, é preciso colocar na cabeça e são elas que têm o poder de transformar as mulheres em Rapunzel.

É o caso de Nilma Santos, 31, que há três anos trabalha no ramo e é muito requisitada: "Em época de festas, principalmente no fim de ano, a procura aumenta, mas tem serviço todos os dias".

Preços variados - Com a técnica do megahair é possível se tornar dona de uma longa cabeleira em menos de 4 horas. Mas é bom lembrar que o procedimento custa caro. Mesmo com a explosão de lojas que oferecem cabelos, 100 g do produto não saem por menos de R$ 120, sendo que para fazer uma cabeça completa são necessários, ao menos, 300 g.

"O mais barato que oferecemos aqui é o black, de 25 cm. O cabelo para uma cabeça fica por R$ 480 e a mão de obra por mais R$ 150, o que dá um total de R$ 630", explica Cintia Silva, vendedora.

Entretanto, é possível encontrar algumas pechinchas. Cabelos submetidos a processo químicos, com pontas duplas e os indianos costumam ser mais baratos. Ainda há as lojas que vendem qualquer quantidade. Com apenas R$ 0,50, é possível comprar 10 g de cabelo, o equivalente a uma mecha, na Rua do Cabeça, a loja Ori Hair.

"Aqui é bom para quem já usa megahair e vai fazer apenas a manutenção, acrescentar mais um pouco", explica Angélica de Jesus, cliente.

adblock ativo