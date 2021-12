Voluntários retiram óleo em praias do Jardim de Alah

Cerca de 30 voluntários ajudaram a limpar na manhã deste domingo, 20, as manchas de óleo que chegaram à praia de Jardim de Alah, em Salvador. Com a maré baixa, foi verificado que o material está grudado em outros pontos de mais difícil retirada.

As ações de voluntariado, além da retirada efetiva das pelotas, também envolvem doações de material que ajudam no trabalho e no movimento de mobilização de pessoas através das redes sociais.

"Estamos atuando com uma ação voluntária para fazer a limpeza deste óleo que está agredindo o meio ambiente. Uma loja que trabalha com produtos recicláveis nos doou os sacos, comprei as luvas e, assim, a gente foi somando. Fiz um card e postei na internet. O card foi sendo multiplicado e o movimento foi crescendo", explicou a jornalista Indra Sampaio, que integra o grupo.

Os voluntários estão trabalhando com base em algumas orientações de segurança e usando equipamentos de proteção individual (EPIs). Segundo informações da jornalista, a prioridade está sendo a recolha das pelotas de óleo que se encontram na areia.

"Conseguimos algumas coisas das pedras, vamos colocar nesses sacos que são orientados pelo Ibama. Já entramos em contato com a PM, com a prefeitura. Vamos depois bater uma foto do local onde a gente vai estar deixando os sacos amarrados longe da linha do mar ou em um dos caminhões da prefeitura. Estamos com um aplicativo que é orientado pelo Ibama, a foto é registrada com a geolocalização, data, endereço e horário do encerramento do movimento. Recolhemos, acho que quatro sacos de 100L", completou.

