Voluntários realizam ação para aumentar estoques do Hemoba

A ação promovida nesta quinta-feira, 28 - Dia Nacional de Doação de Sangue - pelo Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica, pensionistas, familiares e amigos, teve como objetivo ampliar o estoque nas unidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

"Todos os anos, realizamos movimentos sociais e, neste, percebemos o déficit no que diz respeito a bolsas de sangue", explicou Antolino Luiz Neto, sargento do Quadro Especial da Reserva da Aeronáutica.

Segundo informações da fundação, é preciso coletar, diariamente, 250 bolsas de sangue, porém são recebidas apenas em torno de 120 por dia. Para dar assistência às 350 unidades que atendem em todo o estado, "é necessário priorizar as urgências e remarcar cirurgias, devido à falta de sangue" relatou Caroline Urpia, assessora da instituição.

Sobre o período de Carnaval, ela informou que a movimentação é grande durante a festa e, com isso, o número de ocorrências pode aumentar.

O banco de sangue do Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) funciona como um auxiliar do Hemoba."Todas as bolsas colhidas aqui vão para lá, eles processam, dividem e nos mandam à medida que vamos precisando", declarou a coordenadora do setor no hospital, Marília Sentges.

A médica ressaltou, ainda, que o estoque atual deles é de 50 bolsas, para atender 1.005 leitos. "Frequentemente, pacientes que precisam de sangue em estado de urgência chegam a falecer por falta de bolsas suficientes", disse.

Doador frequente, Júlio Ubirajara Lopes, que é secretário da ação social dos Direitos Humanos em Lauro de Freitas, relata: "Não sentimos dor alguma, é um processo bem tranquilo, seguro, não há motivos para ter medo de doar sangue"

"Para fazer a doação, basta que a pessoa se dirija ao Hemoba, de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, ou sábado, das 7h30 às 12h30. Precisa portar documento original com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg", explicou Caroline. Menor de idade precisa ser acompanhado pelo responsável legal.

