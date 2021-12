Voluntários promovem ação para conscientizar sobre limpeza

Voluntários da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com a prefeitura de Salvador, ocuparam a praia de Piatã, na manhã deste sábado, para conscientizar os banhistas. A intenção foi disseminar a campanha Deixe na praia apenas suas pegadas e mantenha a praia limpa.

Segundo o coordenador da iniciativa, Heltmar Gunça, 300 voluntários fizeram parte do projeto, que, além de Piatã, contemplou as praias da Cidade Baixa, Itapuã e Barra.

Resíduos

Durante a ação, os voluntários abordavam os banhistas e conversavam sobre utilização de resíduos. Ao final, deixavam com eles uma sacolinha para colocar o lixo. A empresa Revita Engenharia Sustentável foi uma das parceiras da ação.

A vendedora Aline Oliveira, que curtia a praia de Piatã com a família, considerou a ação importante porque ajuda a manter a praia mais limpa.

A bióloga e especialista em educação ambiental Margareth Falcão afirma que é necessário que as pessoas se conscientizem sobre o destino adequado ao lixo. "Em Salvador, ainda há descaso com o descarte de resíduos. Às vezes, as pessoas largam o lixo nas praias e até mesmo nas ruas", explica a bióloga Margareth.

A especialista destaca que o projeto Praia Limpa acontece o ano inteiro. "Não é uma ação pontual. Estamos sempre realizando esse trabalho nas praias", pontua.

O empresário Rafael Paradis conta que já foi vítima de resíduos perfurocortantes deixados à toa: "Certa vez, ao chegar na praia, cortei o pé com caco de vidro. Manter a praia limpa é importante para banhistas e para a natureza".

adblock ativo