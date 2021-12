Voluntários participam do Dia Mundial da Limpeza em Salvador

Salvador se somou ao movimento World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza), programa global destinado a combater o problema de resíduos sólidos, incluindo os detritos marinhos, visando contribuir para as ações de conscientização ambiental previstas no Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Centenas de voluntários realizaram atividades sociais de limpeza nas praias do Farol da Barra, Porto da Barra, São Tomé de Paripe, Boa Viagem e Patamares, na manhã deste sábado, 21.

Garrafas plásticas, palitos, papéis, vidros, cestas de vime, pneus, bitucas de cigarro e latinhas foram os itens encontrados na areia das praias e nas águas do mar e da Baía de Todos os Santos. Na Barra, 60 militares do Comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em parceira com os mergulhadores do projeto Fundo da Folia e ativistas do Greenpeace Brasil, realizaram ações de coleta e conscientização do Cristo ao Porto da Barra.

A Marinha está contribuindo com o Dia Mundial da Limpeza realizando atividades em todas as capitais brasileiras. Estamos retirando resíduos sólidos da faixa de praia e da água. Também conversando com os banhistas e donos de barracas. A conscientização é muito importante", disse a tenente Camilla Caricchio.

Cerca de 50 mergulhadores do Fundo da Folia retiraram resíduos sólidos do fundo do mar. O projeto, que existe há 10 anos e conta com mais de 100 voluntários, se tornou referência nacional e realiza ações semanais nas praias de Salvador.

Porto da Barra

Na Praia do Porto da Barra, 110 voluntários se engajaram na 5ª edição do projeto Praia Limpa é Nossa Onda, organizado pela Tecon Salvador. A estudante universitária Carla Souza, 23 anos, veio com as primas curtir a praia, mas resolveu participar da ação. "São iniciativas importantes. O tema do meio ambiente está destaque neste momento no Brasil e no mundo. Resolvi contribuir, estou distribuindo sacolas para as pessoas armazenarem o lixo. Assim a conscientização avança. Estou feliz em fazer parte dessa mudança", ressaltou.

Para Patrícia Iglesías, idealizadora do Praia Limpa é Nossa Onda, o engajamento da população é o grande ganho do projeto. "Os banhistas, os donos de barracas, os turistas estão mais conscientes. Se enxergam no projeto, compartilham ideia e se juntam na ação. Isso é o maior ganho, pois nosso objetivo é compartilhar conscientização", destacou.

Mergulhadores exibem objetos tirados do mar

