Voluntários fazem mutirão na Orla para limpar praias

O Dia Mundial de Limpeza das Praias, comemorado neste sábado, 18, em todo o País, foi marcado por uma série de ações em Salvador. O projeto, que é realizado desde 2006, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o lixo jogado na orla da cidade.

Mais de 100 voluntários, entre pesquisadores, biólogos, mergulhadores, turismólogos e instrutores de primeiros socorros, dividiram-se entre a limpeza da Praia do Porto da Barra, palestras e atividades para a conscientização dos banhistas e comerciantes sobre a importância de se ter cuidados com o lixo. Outras ONGs também participaram do Dia Mundial de Limpeza das Praias realizando atividades em Ondina, Piatã e Itapuã.



“Recolher o lixo das praias não é o bastante, é preciso educar as pessoas”, conta Rodrigo Maia, um dos diretores do Centro de Pesquisa e Conservação dos Ecossistemas Aquáticos (Biota Aquática).



Os participantes do projeto buscam conscientizar a população, especialmente as crianças, sobre os produtos e embalagens que levam de casa para as praias. Rodrigo Maia afirma que, com a derrubada das barracas da orla, as pessoas estão tendo que se acostumar a levar comida de casa para a praia. “Este é um lixo diferente daquele produzido pelas barracas”, alerta Rodrigo Maia.

