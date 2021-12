Voluntários do Cidade da Luz promovem almoço natalino

Voluntários da Caravana Fraterna Carlos Murion, uma das frentes de trabalho da instituição espírita Cidade da Luz, promoveram uma festa natalina para pessoas com hanseníase e albinismo, na véspera do dia que marca o nascimento de Cristo.

Realizada na sede da instituição, em Pituaçu, a confraternização teve almoço com refeições típicas da época e distribuição de presentes pelo Papai Noel. A animação ficou por conta dos shows de Tio Paulinho e do cantor Eduardo Brito.

Voluntária da caravana, a servidora pública Rosângela Teixeira conta que a festa é realizada há mais de 15 anos. “Para encerrar o trabalho social desenvolvido ao longo do ano em comunidades carentes da capital”, explica.

Ex-portadora da hanseníase, a aposentada Maria Jeane, 38 anos, conta a alegria de participar de momentos inclusivos como o deste sábado, 24. “É bom estar com essas pessoas, pois, tanto os que têm quanto os que tiveram a doença ainda sofrem muito com o preconceito”, diz.

Desconhecimento

Membro do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, também conhecida como lepra, Heidi Pereira informa que a doença não é transmissível no contato com a pele. “Por desconhecimento, muitas dessas pessoas foram separadas das famílias após apresentar os sinais da doença”, lamenta.

Também voluntária da instituição, a técnica administrativa Leda Barreto se diz gratificada em poder ajudar as pessoas por meio do trabalho social. “É uma forma de mostrar que nos importamos. É um sentimento gratificante, pois essas pessoas precisam de alegria e carinho”, finalizou.

