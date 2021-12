Voluntárias Sociais promovem evento de Natal para crianças e idosos

Voltado para idosos e crianças, o Natal Solidário nos Ares, promovido pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) será realizado na quarta,11, e na quinta-feira, 12. O projeto ocorre na sede do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), instalado na área do Aeroporto de Salvador.

Na programação desta quarta, a partir das 10h, o evento vai reunir cerca de 500 idosos de asilos e comunidades carentes. O público poderá acompanhar a apresentação do Graer, além do show da cantora Gilmelândia, com uma ceia e distribuição de presentes.

Já na quinta-feira, 12, às 13h, será a vez das crianças. Cerca de mil meninos e meninas entre 3 a 5 anos, de creches comunitárias atendidas pelo programa Mais Infância, das Voluntárias, serão contemplados pela ação. O evento contará com passeio de aeronave, ceia, distribuição de presentes e show de encerramento com Lore Improta.

A primeira-dama do Estado e presidente das VSBA, Aline Peixoto, participará das atividades nos dois dias.

