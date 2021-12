Voluntárias sociais oferecem serviços para idosos e crianças

Com a finalidade de festejar o Natal de 400 crianças e 400 idosos, as Voluntárias Sociais da Bahia vão promover uma sequência de atividades que acontecerá neste final de semana, sábado, 17, e domingo, 18, no Palácio de Ondina, em Salvador.

A ação, idealizada pela primeira-dama do estado Estado, Aline Peixoto, contará com as apresentações dos cantores Genard, no sábado (17) e Luiz Caldas (18).

No mesmo dia em que Gernard (17) se apresentará, as crianças serão privilegiadas com atendimento odontológico e oftamológico.

Domingo (18), os idosos também vão receber os mesmos benefícios da área de saúde, incluindo fisioterapia e aferição da pressão arterial e glicemia.

Além dos serviços de saúde, será oferecido, emissão de carteira de identidade, espaço de beleza com maquiagem, distribuição de presentes, entre outros.

