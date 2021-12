Volta para Salvador tem movimento intenso em Bom Despacho

O fluxo de pessoas no terminal do ferryboat em Bom Despacho é intenso na manhã desta segunda-feira, 26. Apesar disso, o tempo de espera para pedestres e motoristas é de 30 minutos, segundo a Internacional Travessias Salvador, responsável pela administração do equipamento.

De acordo com a entidade, as saídas das embarcações acontecem a cada 30 minutos. Em Salvador, no terminal de São Joaquim, o movimento é tranquilo, sem filas de espera. Estão operando nas travessias os ferries Agenor Gordilho, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Ivete Sangalo, Juracy Magalhães Jr. e Pinheiro.

Hora marcada

O condutor que estiver interessado em reservar um horário para fazer a travessia pode consultar a disponibilidade de vagas no site da companhia. As passagens desta modalidade são pagas com cartões de débito ou crédito.

