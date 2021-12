Volta de aluno à Ufba é comunicada à CPI da pedofilia

A decisão da 16ª Vara de Justiça Federal de reintegrar o aluno Diogo Nogueira Moreira Lima, 25, ao curso de medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi comunicada à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Contra a Pedofilia no Congresso Nacional (Brasília). Diogo foi internado por ter abusado sexualmente de 12 crianças em 2009.

A informação é do procurador de justiça de Minas Gerais André Estevão Ubaldino, que entrou em contato com o professor da Faculdade de Medicina José Tavares Neto, após tomar conhecimento sobre a repercussão do caso.

Ex-assessor do presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES), André Estevão afirma ter levado o assunto ao parlamentar, "para que ele submetesse o assunto à discussão pública". Malta deve conceder entrevista ao A TARDE nesta terça-feira, 11.

O retorno de Diogo também será pauta na Assembleia Legislativa baiana (AL-BA), segundo a deputada Luiza Maia (PT), que criticou a decisão judicial, via rede social Twitter. "Não tenho tolerância para quem fere os direitos das crianças. Por isso, a gente precisa movimentar a sociedade", declarou a presidente da Comissão de Direitos da Mulher da AL-BA.

No último dia 5, a Ufba ingressou com um agravo de instrumento na Justiça Federal para tentar reverter a decisão da juíza Lilian Tourinho. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Federal, a 16ª Vara se pronunciará esta semana.

Defesa - Porta-voz do estudante, o advogado Luiz Coutinho reclama que Diogo tem sido alvo de "perseguição", pois já não deve nada. "É muito doloroso para ele e para a família, que acreditam na decisão judicial", diz Coutinho.

Ele conta que tem conversado "frequentemente" com Diogo, que assegura ter plenas convicções de concluir o curso: "Diogo está estarrecido com todo essa celeuma em torno do retorno dele à Ufba, pois sempre foi um aluno com excelente rendimento".

O advogado também questiona a posição da Ufba de recorrer para impedir que Diogo retorne ao meio acadêmico: "A universidade é um centro de formação ou de discriminação?"

