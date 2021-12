Volta às aulas intensifica trânsito em Salvador

Os soteropolitanos enfrentaram nesta quinta-feira, 14, o reflexo no trânsito do retorno a rotina com o fim do Carnaval e volta às aulas em algumas escolas particulares. De acordo com agentes da sala de rádio da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o fluxo foi mais intenso nesta manhã nas principais vias da cidade, a exemplo da Paralela e Bonocô.

Mas a previsão é que a situação fique mais complicada a partir desta segunda-feira, 18, quando as escolas particulares que não retomaram as atividades nesta quinta iniciam o ano letivo. Os cerca de 134 mil alunos matriculados na rede municipal também voltam às aulas nesta segunda.

A Transalvador estima que com a volta às aulas o fluxo de veículos aumente entre 15 e 20% na cidade. Por conta dessa demanda no trânsito, agentes do órgão farão entre segunda, 18, e sexta, 22, uma campanha educativa na Pituba, Nazaré, Garcia, Stiep e Avenida Magalhães Neto, regiões consideradas pólos geradores de tráfego por conta da concentração de escolas.

"A gente observa que há um fluxo maior com a volta às aulas e isso impacta no ir e vir do cidadão. Então, é necessário que o motorista tenha uma postura diferenciada, com paradas breves para desembarque e segurança", indica a gerente de Educação para o Trânsito da Transalvador, Miriam Bastos.

Durante a campanha, os agentes do órgão vão orientar os pais e motoristas de transporte escolar na forma correta de fazer o embarque e desembarque dos alunos, vão auxiliar os estudantes na travessia nas faixas de pedestres, fiscalizar o uso de dispositivo de segurança para transporte de crianças e monitorar o tráfego.

