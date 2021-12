Volta às aulas congestiona vias em Salvador

Estudantes das escolas das redes municipal, estadual e particular da capital baiana iniciaram nesta segunda-feira, 15, as atividades do ano letivo de 2016. Por causa disso, o tráfego de veículos nas vias próximas aos grandes colégios permaneceu intenso no início da manhã e no começo da tarde.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), as avenidas Paralela, Magalhães Neto (Pituba), Dom João VI (Brotas) e Leovigildo Figueiras (Garcia) apresentaram congestionamentos entre 6h30 e 7h30 e entre 11h30 e 12h30, devido ao grande movimento de embarque e desembarque próximo às escolas.

Na Pituba, por volta das 11h30, um grande congestionamento se formou entre a Av. Magalhães Neto, a rua Clara Nunes até a rua Miguel Navarro Y Cañizares. Por conta da retenção, a aluna do 2º ano do ensino médio Tyara Santana, 17, se atrasou para a primeira aula.

"Saí mais cedo de casa para escapar do engarrafamento, mas não adiantou. Desci dois quarteirões antes da escola e segui andando para não atrasar ainda mais", contou a estudante.

Operação

A advogada Rúbia Macedo, 38, enfrentou 35 minutos de congestionamento no bairro para deixar a pequena Luna, de três anos, na escola. "Muitos pais demoram muito na frente da escola. É preciso que todos tenham consciência e colaborem", disse.

Para reduzir os efeitos causados pelo grande fluxo de veículos nas proximidades das escolas, a Transalvador iniciou nesta segunda, entre 11h e 14h, a Operação Volta às Aulas, que tem como objetivo conscientizar pedestres e motoristas neste período.

Para tanto, educadores para o trânsito do órgão estiveram nos locais onde é grande o registro de congestionamentos para orientar pais e estudantes a respeito do embarque e desembarque consciente na frente das instituições. A operação segue até o dia 26.

