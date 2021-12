Volta à capital inicia tranquila na rodoviária e no ferry

Os soteropolitanos que passaram o Carnaval fora da capital começaram a retornar no início desta terça-feira, 9. No Terminal Rodoviário de Salvador, não havia grandes fluxos de pessoas para desembarque. No Terminal de São Joaquim, as embarcações chegavam cheias, mas o movimento ainda não era intenso até a tarde desta terça.

Na rodoviária, os ônibus chegavam do interior do estado, mas não estavam completamente cheios. O movimento era considerado tranquilo pelos usuários. "Aproveitei para vir pela manhã, porque as estradas estão vazias", relata a estudante Graciela Correia, que passou o feriado em Queimadas, cerca de 300 km de Salvador.

A família de Nailma Santos, doméstica, passou o feriado em Bonfim de Feira, cerca de 145 km da capital, e também decidiu retornar pela manhã da terça. "Viemos logo para não pegar engarrafamento", conta.

Segundo a Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) o movimento de passageiros começou a se intensificar na segunda, 8 , e deverá permanecer esta quarta, 10.

Ferryboat

No Terminal de São Joaquim, pela manhã, o movimento de desembarque começou a se intensificar por volta das 10 horas. O tempo de espera para embarque em Bom Despacho chegou, em média, a duas horas para veículos e de uma hora e meia para pedestres, segundo a Internacional Marítima, empresa que administra o sistema ferryboat. À tarde, o movimento seguiu intenso.

Para a pedestre Cássia Cristina, cobradora, que retornou pela manhã, não ocorreram problemas na viagem de volta. "Foi tranquilo, mas na ida demorei quase seis horas. Vim mais cedo para não passar transtorno de novo", diz.



O motorista Kelson Santos e sua família relataram um problema na volta. Eles informaram que os bilhetes foram comprados, mas todos não voltariam na mesma embarcação. "Fui informar o erro no guichê e trocar a passagem, mas me informaram que havia sido expirada", queixou-se.



A Internacional Marítima informou que não é possível fazer a troca de bilhetes, porque eles são vendidos na hora, para embarque imediato. Apenas os passageiros com veículos, que comprarem a passagem com hora marcada, podem fazer a troca, mas com 48 horas de antecedência.

