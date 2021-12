Volkswagen inscreve em curso de mecânica para mulheres

Serão abertas nesta terça-feira, 18, as inscrições para o curso de Mecânica Interativa para Mulheres, marcado para acontecer no dia 15 de março, às 10h, em Salvador e outras 15 capitais brasileiras, além do Distrito Federal.

São disponibilizadas mais de três mil vagas, e as inscrições devem ser realizadas no site da Rede Volkswagen. É necessário cadastrar os dados pessoais e, em seguida, escolher uma das concessionárias em que o curso será ministrado.

Durante 1h30, as participantes vão aprender noções básicas sobre o funcionamento e a manutenção dos veículos, por meio de uma linguagem simples e direta. Elas também poderão visitar a oficina mecânica, conhecer as peças de veículos e ter acesso a dicas para o dia a dia.

adblock ativo