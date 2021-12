“Você e a Paz” conclui a 19ª edição no Campo Grande

A Praça 2 de Julho, no bairro do Campo Grande, em Salvador, se transformou em um grande palco de solidariedade e manifestação de fé, na noite de desta segunda-feira, 19. A 19ª edição do movimento “Você e a Paz” - que teve início às 17h30 - reuniu líderes de diferentes religiões a fim de transmitir mensagens de amor e caridade.

O evento ecumênico, idealizado pelo médium baiano Divaldo Franco, teve o objetivo de propagar a doutrina da não-violência e incentivar o estado de paz entre os homens. A atividade é promovida pela Mansão do Caminho, obra social idealizada e construída por Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira, que atende à comunidade do bairro de Pau da Lima, em Salvador.

“Vivemos um momento em que as crises tomam conta do mundo, mas na verdade só existe uma crise: A crise moral do indivíduo”, afirma o médium. “A nossa proposta é que cada um adquira a paz, pois no momento em que o homem alcança a paz interior, tudo muda. É dessa maneira acabamos as crises”, completa.

Proposta

O evento reuniu líderes religiosos da fé católica, do candomblé e outras de matriz africana, espírita, messiânica, Seicho No Iê, islâmica e presbiteriana.

“O mundo está precisando muito de paz. Mas a paz não depende só de oração, de vestir branco e cantar”, afirma a makota Valdina Oliveira Pinto, representante do terreiro Nzo Onimboya.

“A paz depende de justiça social, de acabar com as discriminações, do compartilhar, do morar bem, de todos terem os seus direitos respeitados”, diz a líder Valdina, que comunga com o candomblé há mais de quatro décadas.

Além da palestra de Divaldo Franco, o movimento teve a participação do grupo de violões da orquestra Neojibá, e outras atrações musicais. Uma homenagem póstuma foi prestada ao monsenhor Gaspar Sadoc, falecido em setembro e que era veterano em participações no evento.

O movimento “Você e a Paz”, com a proposta de não-violência, foi iniciado em 1998 no Campo Grande, hoje já é reproduzido em 10 países, dentre eles Portugal, Suíça, Paraguai, França, Peru, Inglaterra e EUA, em eventos festivos como Natal e Ano Novo.

