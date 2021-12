Vizinhos pedem demolição do edifício Jardim Brasília

Após visita da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na manhã desta quinta-feira, 4, síndicos dos prédios Vale Verde e Murca, afetados pelas avarias do edifício Jardim Brasília, no bairro de Pernambués, solicitam que ele seja demolido.

A Codesal informou que não há alterações nas rachaduras dos prédios desde a última avaliação. Representantes do órgão orientaram os síndicos a procurarem especialistas em estruturas para que os imóveis sejam recuperados ou destruídos. A Guarda Municipal não ficará mais no local.

Laudo

Carlos André, síndico do Edíficio Jardim Brasília, contou que há três empresas em vista para elaborar o laudo do prédio. Os moradores vão se reunir no próximo domingo para decidir qual caminho será tomado.

No entanto, para Willian Maia, síndico do condomínio Vale Verde, os moradores não têm condições de aguardar este processo.

"Nós do Vale Verde e do Murca estamos morando de aluguel ou de favor. Não estamos dispostos a esperar e vamos solicitar a demolição do prédio", contou.

adblock ativo