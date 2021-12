Vizinhos dizem que traficantes matam casal gay por envolvimento com drogas

O casal Josenildo da Silva da Palma, 18 anos, conhecido como Júnior, e Fábio de Jesus Almeida, 32 anos, foi executado a tiros no final da noite da última terça-feira, 24, dentro da casa onde morava, na Travessa Santos Dumont, em Campinas de Pirajá. Moradores relataram que o crime foi cometido por um grupo formado por, pelo menos, dez traficantes fortemente armados.

"Eles surgiram de tudo quanto foi lugar aqui da rua. O barulho dos tiros lembrou a festa de São João, mas em uma intensidade maior que os fogos. Isso aí foi tráfico de drogas. Uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico", afirmou uma moradora, sob anonimato.

Na parede em frente ao imóvel há uma pichação com as iniciais da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Os assassinos invadiram a residência por volta das 23h30. "Estavam todos encapuzados e alguns portavam armamento pesado", disse um morador.

O perito José Lázaro de Sá Barreto, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou que, no imóvel, havia indícios de que as vítimas lutaram com os assassinos. "Os dois corpos foram achados no banheiro com múltiplas lesões. Possivelmente, eles correram para o banheiro. Há sinais de arrombamento na porta", afirmou.

A quantidade de lesões encontradas nos corpos foi tanta que impossibilitou a contagem. Também não foi possível precisar a quantidade de projéteis e calibres utilizados.

A mãe de Josenildo, a dona de casa Francisca Alves da Silva, 45, afirmou desconhecer a motivação. Segundo ela, Josenildo era estudante e Fábio era chefe de cozinha e trabalhava com eventos. O casal estava junto há dois anos, residia no bairro no mesmo período. "Mesmo que a justiça seja feita, meu filho não vai voltar mais", afirmou Francisca.

Josenildo é o segundo filho que ela perde assassinado. Há seis anos, outro foi morto a tiros na cidade de Nazaré. Familiares de Fábio não quiseram falar. A assessoria da Polícia Civil informou que as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Múltiplas lesões

“Os dois corpos foram achados no banheiro com múltiplas lesões. Possivelmente, eles correram para o banheiro para se esconder. Há sinais de arrombamento na porta e de que houve luta dentro do imóvel”, afirmou o perito. Ele informou ainda que o imóvel estava bagunçado, como se alguém tivesse feito alguma busca.

A quantidade de lesões encontradas nos corpos de Josenildo e Fábio foi tanta que impossibilitou a equipe de perícia de fazer a contagem das mesmas no local do crime. Assim como também não foi possível precisar a quantidade de projéteis e calibres utilizados na execução do casal. “Múltiplos projéteis”, afirmou o perito.

Drama de uma mãe

A mãe de Josenildo, a dona de casa Francisca Alves da Silva, 45, afirmou desconhecer o que motivou o assassinato do filho e do companheiro dele. Segundo ela, Josenildo era estudante e Fábio era chefe de cozinha e trabalhava com eventos. O casal estava junto há dois anos, aproximadamente, e residia no bairro nesse mesmo período. Mas há apenas três meses moravam no imóvel onde foram executados.

“Para ser sincera, não sei nem o que dizer. Não estou descrente, mas não posso falar nada. Mesmo que a justiça seja feita, meu filho não vai voltar mais", afirmou Francisca. “Eu nunca mais vou ver meu filho me abraçar e pedir a bênção”, completou ela, aos prantos.

Josenildo é o segundo filho que ela perde assassinado. Há seis anos, outro filho foi morto a tiros na cidade de Nazaré das Farinhas. Familiares de Fábio não falaram com a reportagem.

A assessoria da Polícia Civil informou que as circunstâncias, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.

