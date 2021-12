Vizinhos de estudante da Ufba morto em assalto reclamam de violência na região

Os moradores da rua Engenheiro Jaime Zaverucha, no Parque São Brás, na Federação, reclamam da rotina de violência que enfrentam diariamente na região onde o estudante da Ufba Felipe dos Santos Silva, 26 anos, foi assassinato na noite desta quinta-feira, 9, por volta de 22h30, após reagir a um assalto.

Felipe Doss, como era conhecido, morava em uma república estudantil que ocupa o último prédio da rua. Segundo informações de um vizinho, que não quis se identificar, o jovem havia saído para comprar pastel quando foi abordado por criminosos em um carro modelo Siena, de cor prata, que tentaram roubar o celular dele.

Após a negativa do jovem, que tentou se afastar do veículo, um dos assaltantes o puxou pelo cabelo e disparou um tiro à queima-roupa na cabeça do universitário. A vítima chegou a receber os primeiros socorros de um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mora na mesma rua, e levado em uma ambulância para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos.

"Era uma pessoa maravilhosa, trabalhadora e compromissada com o futuro do país", diz o coordenador LGBT do Governo da Bahia, Vinícius Alves, que também era amigo e ex-colega de casa de Felipe.

O reitor da Ufba, João Carlos Salles, também lamentou a morte do jovem: "Querido Felipe Doss, estamos sem palavras, por estarmos agora sem seu riso". Diversos internautas utilizaram as redes sociais para falar sobre a perda do estudante. "Mais que um companheiro, um grande homem que sempre lutou pelas minorias, em defesa da universidade e das LGBT's. Estou sem chão".

Felipe era integrante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba e defensor das causas da população LGBT. Um vídeo de 2015 mostra o estudante convidando os internautas para o congresso da universidade, que também iria debater estratégias e políticas para esta população.

Thaís Seixas, com informações de Raul Aguilar Vizinhos de estudante da Ufba morto em assalto reclamam de violência na região

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. O sepultamento dele aconteceu às 16h desta sexta, 10, no cemitério Campo Santo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Violência assusta

Moradores relataram ao Portal A TARDE que os últimos registros apontam uma série de crimes e situações de violência no local. Um dos últimos casos foi o assalto a um restaurante, que resultou em tiroteio, colocando em risco a vida de outras pessoas, como crianças e estudantes da Escola Estadual Mário Costa Neto, situada na mesma rua do crime.

