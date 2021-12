Vizinho mata amigo de infância por carro mal estacionado

Robson Oliveira dos Santos, 18 anos, e André Ricardo Ferreira Cerqueira, 34, foram presos no domingo, 5, pela suspeita de estarem envolvidos na morte de Hugo dos Santos, 25, em um campo, nas imediações da Vila dos Ex-combatentes, no bairro de Itapuã. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por também estar envolvido no crime.

De acordo com a Polícia Civil, Robson e Hugo além de vizinhos, eram amigos de infância e o crime ocorreu após uma discussão por causa de um carro mal estacionado.

A polícia informou ainda que toda confusão começou quando Márcio, irmão de Hugo, pediu a Robson que retirasse seu carro, estacionado no meio da rua. O pedido foi atendido e, uma hora depois, quando retornou, o veículo estava batido. Robson, então, se aborreceu com o estrago e iniciou uma discussão, a qual virou briga generalizada. Nesse momento Hugo e Robson se agrediram e este o ameaçou de morte.

Segundo ainda a PC, horas depois, os irmãos Hugo e Márcio empinavam pipa nas dunas, quando foram surpreendidos por Robson, que apareceu acompanhado de um adolescente de 17 anos e disparou contra Hugo. Populares acionaram uma guarnição da PM, que conseguiu localizar Robson, o adolescente e André, que dirigia o veículo onde estavam, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.

Hugo foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Itapuã, mas não resistiu aos ferimentos. Robson e André foram autuados por homicídio pela coordenação do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do DHPP, e encaminhados ao sistema prisional. O adolescente seguiu para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

adblock ativo