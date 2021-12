Vizinho é acusado de esfaquear e golpear homem com cavadeira

Um homem de 53 anos foi morto dentro da própria casa, na noite desta terça-feira, 14, na área rural do assentamento Rio de Ondas II, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 942 km de Salvador). Leônidas Carvalho dos Santos morreu por volta das 21h50, antes que pudesse ser socorrido.

Conforme informações do Blog Braga, Ivonilde Souza, também moradora do assentamento, denunciou o próprio marido, Sérgio Reis da Silva, 48 anos, como autor do crime. Ele teria usado uma cavadeira para dar pauladas na vítima, que caiu desacordado, sendo atingido ainda por um golpe de faca no peito.

Ainda segundo o blog do interior, os vizinhos tinham divergências e, quando Sergio estava alcoolizado, teria ameaçado Leônidas. O suspeito fugiu logo em seguida.

Guarnições das Polícias Civil e Militar estiveram no local, mas não conseguiram prender Silva. O Copor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

