Vivência sobre criatividade é realizada gratuitamente em Salvador

Com o objetivo de trazer duas experiências sobre criar o novo na vida, a "Criar-te – Conectando à vida criativa" promove uma minivivência gratuita, mediante a inscrições prévias, na próxima quinta-feira, 18, ás 19h, no Atelier da Alma, localizado no bairro da Pituba.

Os participantes entrarão em contato, em diferentes dimensões, com aspectos primordiais de abertura ao novo, do conhecimento à experiência, trazendo clareza e motivação para mudanças pessoais, de forma criativa e divertida junto à arte

Além da vivência, o público baiano vai poder conferir também uma manhã com experimentos criativos inusitados no workshop ‘Novo, pode entrar’, no sábado, 20, das 9h às 12h, com inscrições prévias, também no Atelier da Alma.

A proposta é que cada um possa permitir a entrada do novo, não apenas como um desejo, e sim como um trabalho criativo interior.

