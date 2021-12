Viúva de João Falcão, fundador do Jornal da Bahia, morre aos 94 anos

Morreu nesta segunda-feira, 29, aos 94 anos, Hyldeth Ferreira Falcão, conhecida carinhosamente como Detinha Falcão, viúva do jornalista e fundador do extinto Jornal da Bahia, João da Costa Falcão.

A família comunicou que o sepultamento se dará com a realização de missa às 16h desta terça, 30, na Igreja do Cemitério do Campo Santo, na Federação, em Salvador.

"Dona detinha se dedicou à vida, aos filhos e à família", comentou o filho Wilson Falcão. Estudante de Teologia, Detinha se formou na Universidade Católica do Salvador, ao lado de diversos padres que atuam em Salvador. Deixa seis filhos, 21 netos e 25 bisnetos.

