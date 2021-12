Vítimas de traição comparam vilões a Judas Iscariotes

Acredite: Cristo não foi o único a ter um judas em seu caminho. Pobres mortais como o afiador profissional Eduardo Barbosa, 52 anos, carrega a dor das consequências de uma traição. Para ele, a ex-sogra, dona Joselita, é o verdadeiro Judas Iscariotes.

Ao proceder a 'malhação' de dona Joselita, Eduardo conta que ela - 'carinhosamente' chamada por ele de jararaca ou cascavel - foi a responsável pelo fim do casamento dele, que durou 28 anos e lhe trouxe quatro filhos.

"A vida da minha sogra foi dedicada a me prejudicar e a me acusar. Ela fez fofoca, contou mentiras e deu conselhos ruins à minha esposa. A jararaca tanto fez que a gente se separou", disse o afiador.

"Eu amo a minha mulher, a minha família. Estou sofrendo muito. Eu faria qualquer sacrifício para ter meu amor de volta. Nadaria daqui até o Japão", completou, emocionado.

Para Uelinton Cruz, 39, torcedor do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Rodrigo Defendi merece o posto de judas este ano. "Um jogador daquele é pior que judas", diz.

O zagueiro não conseguiu impedir que o Leão levasse dois gols no primeiro Ba-Vi na final do Campeonato Baiano, cujo placar foi 2 a 0. Inclusive, um dos gols do tricolor só ocorreu porque Defendi perdeu a bola. O Bahia foi para a final cheio de vantagem e saiu campeão mesmo com um empate por 2 a 2.

"Esse cidadão não mostrou qualidade técnica nenhuma no Ba-Vi. Com certeza, ele foi um dos responsáveis por esse péssimo resultado", acredita o rubro-negro.

A queima ou malhação do judas é realizada hoje, Sábado de Aleluia, véspera do Domingo de Páscoa. A tradição de enforcar e queimar o boneco representa a morte do discípulo que traiu Jesus Cristo.

Tricolor apaixonado, o taxista Ronald Alves dos Santos, 51, foi taxativo ao apontar quem merece o posto de judas. "Para mim, o judas deste ano deveria ser o jogador Souza, do Esporte Clube Vitória. É um profissional que não joga nada! Ele era do Bahia e foi para o Vitória dizendo que ia fazer e acontecer, que ia ganhar, fazer gols. Mas já tomou ferro duas vezes. Só no 'lepo lepo'", complementa.

"Sandra, minha amiga, merece ser o judas. Ela pega muito no meu pé. Quando peço para olhar minha mercadoria, ela fica me controlando, perguntando aonde vou e diz para eu não demorar. É uma agonia", diz o ambulante Rogério Costa Nascimento, 22.

A revolta do rapaz é porque Sandra não quer saber de voltar logo, quando é ela quem sai para dar uma volta. "Na verdade, um é o judas do outro", disse Rogério.

Há três meses, a baiana de acarajé Maricélia dos Santos, 40, passou pela decepção de ser agredida por um sobrinho. A agressão ocorreu após ela interferir em uma briga entre ele, que tem 26 anos, e uma filha dela, de 24.

Ingratidão

"Judas é esse meu sobrinho, José Raimundo. Um sobrinho que bate na tia é um judas, não é? Ele partiu para cima de mim e me deu um murro. Esse sim merece ser o judas deste ano", opinou.

A vendedora Camila Santos, 20, anda chateada com o amigo Valdinei. Segundo Camila, o rapaz não retribui as gentilezas diárias que ela faz a ele. "Valdinei é um judas. Pago pau para ele toda hora e um dinheiro que eu peço para comprar uma coxinha ele não dá", reclamou a moradora do IAPI , antes de começar a cantar para o amigo: "Judas morreu, não teve o que deixar, deixou um pedaço de coxinha porque a coxinha inteira ele não quis pagar".

adblock ativo