Vítimas de sequestro e estupro reconhecem suspeitos

Dois dos quatros suspeitos de terem sequestrado uma promotora e uma juíza, na noite da última quinta-feira, 15, em Salvador, foram apresentados à imprensa no final da manhã desta quarta-feira, 21, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os demais integrantes, apesar de recolhidos, foram preservados da exibição por serem menores de idade.

Apesar de ter permanecido calado durante a apresentação, a polícia afirmou que Bruno Souza dos Santos, 21, além de ter confessado o crime, foi reconhecido pelas vítimas. Já a sua parceira Taís Barbosa da Silva, 19, declarou à imprensa que está sendo responsabilizada por um crime que não teria cometido. A jovem afirma que uma prima, que foi ouvida e liberada na ocasião da prisão, é quem teria participado da ação.

Contrapondo os depoimentos da suspeita, a polícia atesta que as vítimas do sequestro reconheceram todos os envolvidos. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos na madrugada desta quarta-feira, 21, na bairro da Boa Vista de São Caetano, por equipes do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado da Bahia (COE). Os adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram apreendidos na mesma localidade.

Os presos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os adolescentes ficarão sob os cuidados do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Relembre o caso - A promotora de justiça, que é de uma comarca do interior do Estado, foi agredida fisicamente e estuprada, após ser vítima de um sequestro relâmpago, no bairro da Pituba, na noite da última quinta, 17, em companhia de uma juíza. A magistrada, de acordo com informações da Polícia Civil, é de outro Estado.

As duas estavam de passagem pela cidade e pretendiam ir a um bar. Ainda dentro do veículo, ao estacionar na Pituba, elas foram abordadas por três homens, que roubaram o carro e as levaram junto, conforme informações oficiais.

Os sequestradores percorreram vários pontos da cidade e, em determinado local, não informado pela polícia, deixaram a juíza e seguiram com a promotora. Ainda conforme informações da polícia, a promotora foi agredia, estuprada e só liberada na madrugada da última sexta.

